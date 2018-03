Eltern finden keine freien Plätze in der Hortbetreuung

Hort- und Mittagsbetreuung an Schulen werden immer stärker nachgefragt. Davon berichtete auch Mühlhausens Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Einige Eltern von Vorschulkindern hatten ihm mitgeteilt, dass sie in den vorhandenen Einrichtungen für das im September beginnende Schuljahr keinen Platz gefunden hätten.

Wie Faatz erläuterte, werden die Grundschüler des Schulverbands entweder im Stolzenrother Heinershof oder in Wachenroth betreut. In Wachenroth findet die Betreuung unter Trägerschaft der GFI (Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration) im Untergeschoss der Ebrachtalhalle statt. In beiden Einrichtungen stehen nach Mitteilung der Eltern keine Plätze mehr zur Verfügung.

"Wir werden kurzfristig eine Bedarfsumfrage starten", sagte Faatz. Um eine Entscheidungsgrundlage zu haben, will die Gemeinde konkrete Bedarfszahlen ermitteln. Aufgrund dieser Elternbefragung könnte eine weitere Gruppe eingerichtet werden. Am einfachsten sei das wohl über den Schulverband, meinte Faatz. Zuvor sind jedoch Gespräche mit dem Heinershof und der GFI notwendig. Gespräche müssten auch mit Wachenroth und Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU), dem Vorsitzenden des Schulverbands, geführt werden. Gemeinsam gelte es dann, geeignete Räumlichkeiten und einen Träger zu finden. Vier bis sechs Wochen müssen laut Faatz wohl für den Rücklauf der Fragebögen eingeplant werden. See