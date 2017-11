Elterbeirat der Maintal-Kita wird aktiv

Die Maintal-Kindertagesstätte hat den Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2017/2018 eingerichtet. Bürgermeister Jürgen Kohmann bedankte er sich auch als Vorsitzender des Zweckverbands Maintal-Kita für die geleistete Arbeit des bisherigen Elternbeirates.

Kindergartenleiterin Silvia Herzig hielt zusammen mit der Missionsbeauftragten des Dekanats Michelau, Vroni Flierl, einen Vortrag über das Leben der Menschen, vor allem der Kinder im Partnerdekanat Meru in Tansania und die Schulrucksack-Aktion des Dekanats Michelau für diese Kinder.

Im Elternbeirat wirken mit Marion Trunk (Vorsitzende), Mandy Gräsing-Lang (stellvertretende Vorsitzende), Stefan Richter (Kassier), Monika Liesen (stellvertretende Kassierin), Manuela Pfaffenberger (Schriftführerin), Simone Voll (stellvertretende Schriftführerin). Beisitzerinnen wurden Nicole Bauersfeld-Geus und Nadine Schnapp.

Der Elternbeirat und Eltern der Maintal-Kita werden am 3. Dezember wieder mit einem Stand mit selbst hergestellten Leckereien und Handarbeiten am Adventsmarkt "Gemeinsam in den Advent" in Bad Staffelstein vertreten sein und nächstes Jahr wird vor Ostern ein Spielzeugbasar durchgeführt. red