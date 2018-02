Elke Roos neue Vorsitzende

In der Hauptversammlung der Burgstaller Wehr übernahm Elke Roos das Amt der Vorsitzenden und Benjamin Stier wurde zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Der bisherige stellvertretende Kommandant Reiner Pöhlmann wurde zum Ehrenkommandanten ernannt. Vorsitzende Sabine Pöhlmann blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück und appellierte an die Bevölkerung, die Wehr aktiv zu unterstützen.

Im Rechenschaftsbericht konnte die Vorsitzende auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken. Hier hob sie die Familienwanderung, die diesmal nach Kaltenbrunn führte, heraus und stellte fest, dass es die bestbesuchte Veranstaltung im abgelaufenen Jahr war. Weiterhin berichtete sie über eine Nachwuchsaktion mit Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren. Die Kinder füllten mit kleinen Schaufeln Sandsäcke, bauten einen kleinen Damm und spritzten mit der Kübelspritze.

Nach 17 Jahren im Amt der Vorsitzenden bedankte sie sich bei ihren Vereinsmitgliedern für das gute Miteinander. Mit dem Wunsch, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen, schloss sie ihren Bericht.

Kommandant Mario Roos berichtete von elf Übungen sowie einem Einsatz auf der Bundesstraße 303 wegen einer größeren Ölspur. Bei den Übungen hätten die Aktiven, so Roos, immer wieder bewiesen, dass sie den gestellten Anforderungen gerecht werden und jederzeit Hilfe leisten können. Er dankte dem Verein für die Anschaffung diverser Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke.

Bei den Wahlen wurde Elke Roos zur neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt. Die Aufgaben des Kassiers übernimmt Dennie Müller und Melanie Hofmann fungiert künftig als Schriftführerin. Andre Hofmann wurde einstimmig zum Sprecher der aktiven Mannschaft gewählt.

Bürgermeister Hans-Peter Laschka hielt im Anschluss an die Jahreshauptversammlung eine Dienstversammlung für die Aktiven ab, denn es galt einen Nachfolger für den scheidenden stellvertretenden Kommandanten Reiner Pöhlmann zu wählen. Benjamin Stier wird künftig die Geschicke der aktiven Mannschaft mit leiten.

Auf Antrag eines Vereinsmitgliedes wurde Reiner Pöhlmann, der von 1985 bis 2010 als Kommandant und anschließend als stellvertretender Kommandant der Wehr tätig war, zum Ehrenkommandanten ernannt.

Bürgermeister Hans-Peter Laschka und Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck dankten der Burgstaller Wehr für ihre Arbeit. Gerade die kleineren Feuerwehren, so Schuhbäck, seien aus dem Netz der Feuerwehren nicht wegzudenken. Gerade sie seien es, die z. B. bei Unwetterlagen immer wieder unterwegs sind und der Bevölkerung zu Hilfe kommen. red