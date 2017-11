Elisabeth Will blickt auf ein erfülltes Leben

Ihren 80. Geburtstag feierte Elisabeth Will in Motschenbach. Die gebürtige Oberschlesierin, die im Alter von sieben Jahren als eines von sechs Geschwistern mit den Eltern nach Kulmbach kam, lebte damals zuerst in Burghaig, dann auf der Plassenburg und in Witzmannsberg.

In frühen Jugendjahren lernte sie ihren Ehemann Michael beim Tanzen in Wüstendorf kennen, mit der Hochzeit zog sie in dessen Heimatort Motschenbach. Drei Söhne, sieben Enkel und zwei Urenkel gingen aus der Verbindung hervor und haben Elisabeth Will bis ins hohe Alter fit gehalten.

"Elisabeth Will hat immer ein frohes Gemüt und sie nimmt aktiv am Gemeindeleben teil", lobte der Mainleuser Bürgermeister Robert Bosch, der die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte.

Im SV Motschenbach war die Jubilarin stets ein "Mädchen für alles", hat Trikots gewaschen und die Umkleideräume geputzt, heute genießt sie das Dorfleben, geht ihrer Leidenschaft Gartenarbeit nach und blickt zurück auf ein erfülltes Leben. Uschi Prawitz