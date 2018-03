Elisabeth Hertfelder ist 90

Ihr 90. Wiegenfest feierte Elisabeth Hertfelder, geborene Schuder, aus Geusfeld/Waldschwind am Mittwoch. Elisabeth Hertfelder wurde am 21. März 1928 in Esslingen-Mettingen, im Neckartal bei Stuttgart geboren. Dort wuchs sie mit den zwei älteren Schwestern Luise und Martha sowie dem jüngeren Bruder Karl auf. Genauso wie ihre drei Geschwister arbeitete sie nach der Schulzeit im elterlichen Wein- und Gemüseanbau-Betrieb mit. Früher wurden die Transportfahrten in der Landwirtschaft noch mit Kuhgespannen durchgeführt. Das Gemüse wurde auf dem Wochenmarkt in Esslingen direkt verkauft. Die gelesenen Weintrauben wurden an die Genossenschaft geliefert.

Nach dem Tode ihres Vaters 1946, dem Ableben ihrer nächstälteren Schwester Martha 1949, sowie nach dem Tode ihrer Mutter 1951 bewirtschaftete sie bis zu ihrer Heirat 1954 mit ihrem jüngeren Bruder Karl den elterlichen Betrieb.

Mit ihrem Ehemann Paul baute sie im 25 Kilometer entfernten Plattenhardt (heute Filderstadt) am Ortsrand eine neue Hofstelle auf. 1955 wurde Sohn Hans-Jörg und 1960 Tochter Susanne geboren. Da ihr landwirtschaftlicher Betrieb immer mehr von Siedlung umgeben wurde und kaum noch neue landwirtschaftliche Nutzfläche verfügbar war, verkauften sie ihren Betrieb und siedelten mit Tochter Susanne und Schwiegersohn Hermann Hotz um auf den Waldschwinder Hof. Ihr Ehemann Paul erlebte noch die ersten Monate seines ersten Enkelkindes Julia, dann starb er 1985 mit 65 Jahren.

Die Jubilarin widmete sich mit viel Hingabe den großen Nutz- und Ziergärten rund ums Haus. Bis vor gut einem Jahr sang Elisabeth Hertfelder noch im evangelischen Kirchenchor in Gerolzhofen mit. Die geistig "voll auf der Höhe" befindliche 90-Jährige ist aktuell informiert; im Fernsehen schaut sie gerne historische Sendungen. Zum Ehrentag gratulierte die Familie, die vier Enkel Karen, Julia, Simon und Theresa sowie für die Gemeinde Bürgermeister Matthias Bäuerlein und für den Kreis stellvertretender Landrat Oskar Ebert. heki