Elf Teams jagen Titelverteidiger SV Bosporus

Zwölf Mannschaften nehmen am Sonntag an den traditionellen Coburger Stadtmeisterschaften im Hallenfußball teil. Gastgeber ist die Spvg Wüstenahorn, die gemeinsam mit dem Sportverband und der Sparkasse Coburg, die Weichen für ein attraktives und spannendes Turnier gestellt hat.

Gespielt wird dabei nicht Futsal, sondern mit einer Rund-um-Bande in der HUK-Coburg Arena und auf die herkömmlichen Fünf-Meter-Tore. Damit sollten spannende Spiele mit vielen Toren garantiert sein.

Titelverteidiger ist das technisch beschlagene Team vom SV Bosporus Coburg, das letztes jahr als Gastgeber glänzte und souverän den Titel gewann. Auch in diesem Jahr zählt der Bezirksliga-Aufsteiger wieder zum engen Favoritenkreis. Die Organisatoren haben sich für zwei Sechser-Gruppen entschieden, in denen während der rund viereinhalbstündigen Vorrunde Jeder gegen Jeden spielt. Die Spielzeit beträgt dabei acht Minuten. Danach qualifizieren sich die jeweils vier besten Teams für das Viertelfinale, vier mannschaften bleiben vorzeitig auf der Strecke.

Nach einer Vorführung der Tanzgruppe Domino (Hip-Hop) geht es im K.o.-System weiter. Der Sieger der Gruppe 1 trifft auf den Vierten der Gruppe 2. Nach diesen insgesamt vier Überkreuzspielen steigt die Spannung, denn in zwei Halbfinalspielen (Spielzeit zehn Minuten) werden dann ab etwa 17.15 Uhr die Finalisten ermittelt.

Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, dann steigt das Finale um die diesjährige Hallenstadtmeisterschaft um kurz vor 18 Uhr. Spätestens dann hoffen die Organisatoren auf eine gut besuchte Halle mit rund 1000 Zuschauern.

Hauptorganisator Udo Bauer von der Spvg Wüstenahorn freut sich auf das Turnier und stellte am Montag bei der offiziellen Gruppenauslosung in den Regimentstuben des Rathauses fest: "Ich bin sicher, Spieler und Zuschauer kommen in dieser Halle wieder voll auf ihre Kosten".

Auch Jürgen Heeb, Vorsitzender des Sportverbandes und Eberhard Fröbel vom Sportamt der Stadt Coburg sind fest davon überzeugt, dass der hallenfußball nichts an seiner Anziehungskraft verloren hat und wieder eine begeisternde Stimmung auf den Rängen herrschen wird. Dem Wüstenahorner Vereinschef liegt in diesem Zusammenhang aber auch noch eine fußballunabhängige Sache am Herzen.

Und zwar die Aktion "Delphin-Therapie für Laurin". Mit einem Spendenaufruf am Halleneingang hoffen die Wüstenahorner möglichst viel Geld für den behinderten Jungen aus Ahorn zusammenzubekommen, um das ehrgeizige und kostenspielige Vorhaben seiner Familie zu unterstützen.

Das Tageblatt berichtete vor Weihnachten in der Ausgabe vom 14. Dezember ausführlich über das Schicksal des achtjährigen Laurin Frank aus Ahorn. ct



Die Gruppen-Einteilung

Gruppe A: FC Coburg, SV Hut Coburg, FC Anadoluspor, Coburg Locals, FC Fortuna Neuses, Spvg Wüstenahorn.

Gruppe B: Bosporus Coburg, Arabesque Coburg, SV Ketschendorf, TSG Creidlitz; TSV Scheuerfeld; TSV Cortendorf.