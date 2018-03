Der Landkreis Bad Kissingen bietet eine Infoveranstaltung zum Thema "Elektromobilität in Unternehmen" im Rahmen der Wanderausstellung Elektromobilität am Donnerstag, 22. März, in der Georgi-Kurhalle an. Die Begrüßung durch Referentin Anja Pfeuffer von der HWK Unterfranken ist um 18.30 Uhr im Raum Kirkham. sek