Eiweißreich kochen mit der Volkshochschule

"Eiweißreich kochen und gesund abnehmen" ist das Thema eines Kochabends am Mittwoch, 22. November, der bei der Volkshochschule Zeil geplant ist. Er findet von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Schulküche der Mittelschule in Zeil statt. Kursleiterin Birgit Scheffler bietet neue Rezepte für alle, die eine Ernährungsumstellung zugunsten von Eiweiß und Fett und eine Reduktion der Kohlenhydrate anstreben, um damit ihre Blutzuckerwerte, Leberwerte und auch ihr Gewicht zu verbessern. Die Anmeldungen nimmt Petra Hohenberger unter der Telefonnummer 09524/850686 entgegen. red