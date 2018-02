Eisfläche wird vorbereitet

Das städtische Sportamt lässt die Spritzeisflächen in Sieglitzhof an der Langen Zeile und an der Theodor-Heuss-Anlage im Erlanger Süden zum Eislaufen vorbereiten. "Wenn die Wettervorhersagen eintreten, können wir die Eislaufflächen am Montag eröffnen, mit etwas Glück viel-leicht schon am Sonntag", sagt Sportamtsleiter Ulrich Klement. Anders als bei den Weihern besteht keine Einbruchgefahr, da eine lediglich dünne Eisschicht auf einer vorbereiteten Fläche aufgebracht wird. "Das Eis wird erzeugt, indem Wasser in mehreren Lagen aufgesprüht wird", erläutert Johannes Ehrengut vom städtischen Eigenbetrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung.

Damit das aufwändige Verfahren funktioniert, müssen Minustemperaturen von 5 Grad Celcius oder kälter vorherrschen. Die Stadt bittet die Eislauffreunde darum, die Beschilderung zu beachten und die Flächen nicht vor der Freigabe zu betreten. "Wenn die Flächen zu früh betreten werden, ist die ganze Arbeit zunichte gemacht", sagt Ehrengut. red