Eirich organisiert Marienkonzert mit zum Patrozinium der Haßfurter Ritterkapelle

Am Sonntag, 10. September, erklingt um 18 Uhr in der Ritterkapelle eine geistliche Kammermusik.

Dekanatskantor Johannes Eirich musiziert, wie er jetzt mitteilte, an der Orgel zusammen mit dem Tenor Sebastian Köchig aus Nürnberg.

Im Mittelpunkt des Konzertes stehen Marienvertonungen aus der Renaissance, der barocken Bachzeit und vor allem aus der Romantik. Weil die Ritterkapelle nicht nur über eine romantische Orgel, die Schlimbach-Orgel, verfügt, sondern auch in der Raumaustattung vom 19. Jahrhundert geprägt ist, eignen sich diese Marienvertonungen sicher gut, wie Johannes Eirich meint, um das Patrozinium der Ritterkapelle musikalisch zu feiern.



Gesang und Orgelspiel

Entsprechend dem Patrozinium werden die marianischen Gesänge durch Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Joseph Rheinberger und Alexandre Guilmant eingerahmt, die auf der historischen Schlimbach-Orgel gut darstellbar sind.

Sebastian Köchig ist in Haßfurt kein Unbekannter. Er studierte Gesang in Würzburg und Wien.

Zu seinen Lehrern zählen Ingeborg Hallstein und Peter Schreier. Nach Engagements im Mainfranken-Theater Würzburg und dem Staatstheater Darmstadt ist er jetzt beim Theater in Nürnberg beschäftigt.

Der prächtige Kirchenraum in Haßfurts Wahrzeichen und Marien-Wallfahrtsheiligtum, die gute Akustik, der Klangreichtum der Instrumente und die Musik romantischer Meister lassen sicher eine erbauende Stunde geistlicher Musik erwarten. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten, teilt Johannes Eirich noch mit. red