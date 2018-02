Einweihung des Feuerwehrgerätehauses

Die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Sandberg findet am heutigen Samstag, 21., und morgigen Sonntag, 22. Oktober, mit einem zweitägigen Fest statt. Los geht es am heutigen Samstag um 15 Uhr mit dem Jugendleistungsabzeichen. Um 17.30 Uhr wird der Segnungsgottesdienst in der Kirche St. Michael in Sandberg zelebriert. Anschließend folgen die Kirchenparade zum Feuerwehrhaus und die Segnung des Gerätehauses durch Pfarrer Hubert Grütz. Danach herrscht Festbetrieb am Feuerwehrhaus mit Live-Musik. Halle und Zelt sind beheizt. Ab 19.30 Uhr spielen "Mary B. & ihre Rhöner 6" und ab zirka 23 Uhr gibt es "Disco aus der Dose". Am Sonntag geht das Fest um 14 Uhr weiter. Für die musikalische Umrahmung sorgen ab 14.30 Uhr die Rhöntal-Musikanten Schmalwasser und ab 17 Uhr die Sandberger Musikanten. sek