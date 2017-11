Einsatz von Lasten-E-Bikes fördern

Etliche Städte in Deutschland haben zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs und zur Stärkung der Fahrradnutzung Förderprogramme für Lastenräder und Lasten-E-Bikes aufgelegt. Hauptziel der verschiedenen Förderprogramme ist es, besonders Gewerbetreibende zum Einsatz von Fahrrädern zu motivieren.

Man hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass zu den Antragstellern neben Handwerksbetrieben, Freiberuflern aus der Kreativbranche zum Beispiel auch Tagesmütter zählen, die die Lastenräder zum Transport der Kinder nutzen. In Frage kommen für die Förderung ein- und zweispurige, zulassungs- und versicherungsfreie Lastenfahrräder mit und ohne Motor (bis 25 km/h) sowie zulassungs- und versicherungspflichtige Lasten-E-Bikes bis 45 km/h, die mindestens eine Lasten-Zuladung von 40 kg (zzgl. Fahrergewicht) ermöglichen. An die Förderung ist immer die Bedingung geknüpft, dass die geförderten Lastenfahrräder und Lasten-E-Bikes für die Dauer der Zweckbindungsfrist (zum Beispiel 24 Monate) für gewerbliche oder gemeinnützige Zwecke in der jeweiligen Stadtregion genutzt werden.

Zudem wird die Förderung nur gewährt, wenn das Lastenfahrrad oder Lasten-E-Bike bei Händlern mit Sitz oder Niederlassung in der jeweiligen Stadt gekauft werden. Die Höhe der Förder-Zuwendung ist naturgemäß unterschiedlich. Das reicht bei Lastenrädern ohne Motor bis zu 25 Prozent der Netto-Anschaffungskosten. Bei Lasten-E-Bikes (also mit Motorunterstützung) werden pauschale Summen von 500 bis 1000 Euro gezahlt.

Namens der Fraktion der Bamberger Allianz (BA) stellt Stadtrat Dieter Weinsheimer in diesem Zusammenhang einen Antrag: Die Verwaltung soll sich bei anderen Städten über die dort gewährte Förderung für die Anschaffung von Lastenfahrrädern beziehungsweise Lasten-E-Bikes kundig machen und daraufhin Förderrichtlinien für die Stadt Bamberg erarbeiten. Laut BA wird in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover die Förderleistung von der Sparkasse unterstützt, die dafür einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung gestellt habe. red