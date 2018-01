Einsatz nicht selbstverständlich

Ehre und Wertschätzung wurde den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Baunach im Rahmen einer Feierstunde im Baunacher Bürgerhaus Lechner Bräu zuteil.

Geehrt wurden Mitglieder der Wehr für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr. In seiner Begrüßungsrede lobte Bürgermeister Ekkehard Hojer (CBB) den Zusammenhalt aller Feuerwehren in Baunach und den Stadtteilen.

"Das ehrenamtliche Engagement geschieht ja oft genug gewissermaßen im Verborgenen. Es soll kein Aufheben darum gemacht werden, wenn selbstlos dort angepackt wird, wo Hilfe am notwendigsten ist - das charakterisiert die Einstellung der Ehrenamtlichen. Das kann aber nicht heißen, dass dieser Einsatz als eine Selbstverständlichkeit betrachtet werden darf, die ohne Resonanz bleibt. Nein - es muss ganz deutlich gesagt werden, wie willkommen dieser Einsatz ist und wie unverzichtbar", bedankte sich Hojer bei den geehrten Feuerwehrmännern aus Baunach, Priegendorf, Dorgendorf, Reckenneußig und Daschendorf.

Landrat Johann Kalb und Kreisbrandinspektor Thomas Renner nahmen die Ehrungen für 25 beziehungsweise 40 Jahre aktiven, ehrenamtlichen Dienst in der freiwilligen Feuerwehr vor.

An fünf Männer wurden Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst verliehen, 13 Feuerwehrmänner konnten für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt werden. Melanie Schmitt