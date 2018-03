Einsatz, Mut und Geschick

"Wir brauchen mehr Menschen wie Sie, die etwas bewegen wollen, Persönlichkeiten, die mehr tun, als sie tun müssten." Diese lobenden Worte richtete Melanie Huml an Günther Schulz-Hess. Die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege (CSU) war ins Bamberger Rathaus gekommen, um dem Unternehmer im Namen des Bundespräsidenten die "Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland" zu verleihen.

Der Diplomingenieur Schulz-Hess wurde von der Regierung insbesondere für sein Engagement für das Bamberger Gemeinwohl ausgezeichnet. Er übernahm im Jahr 1970 die Leitung der familieneigenen "Kaspar Schulz Brauereimaschinenfabrik & Apparatebauanstalt". Mittlerweile führt sein Sohn das Unternehmen in zehnter Generation. Mit persönlichem Einsatz, ein bisschen Mut und großem unternehmerischen Geschick habe Schulz-Hess wesentliche Beiträge zu Brautechnik, Automatisierung von Brauanlagen und Brauentwicklung geleistet, sagte die Ministerin.

So wuchs das Unternehmen im Laufe der Jahre kontinuierlich und bot schließlich 125 Mitarbeitern und seit 1970 mehr als 120 Lehrlingen eine Stelle. Außerdem hob Huml seine ehemalige Mitgliedschaft im Industrie- und Handelsgremium Bamberg sowie sein aktuelles Engagement im Kuratorium der Volkshochschule hervor. Ebenso wurde Schulz-Hess für seine Initiative und Tatkraft als Mitglied der Kirchenverwaltung der Pfarrei "Unsere liebe Frau" (Obere Pfarre) geehrt.

Die Ministerin lobte den Unternehmer im Beisein von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) für seinen maßgeblichen Einsatz, der das stetige Vorankommen der Sanierungsarbeiten in der Oberen Pfarre ermöglichte. Auch die Beratung des aktiven Rentners bei der Finanzierung der Sanierungsarbeiten in der Martinskirche sei sehr geschätzt worden.

"Der Staat muss danken können", zitierte Huml den ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Dabei freue sie sich besonders, dass sie den Unternehmer persönlich kenne und somit wisse, dass das Lob und die Ehrung wohlverdient seien.