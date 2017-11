Einladung zum Neujahrsempfang in München zu gewinnen

Ab sofort können Inhaber der bayerischen Ehrenamtskarte über eine App alle Angebote und Vergünstigungen bayernweit abrufen. Über 130 000 Bürger haben die Ehrenamtskarte bereits erhalten.

"Wir wollen den Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren, etwas zurückgeben. Jetzt können sie noch stärker von den Vergünstigungen profitieren", sagte der Sozialstaatsekretär Johannes Hintersberger bei der Vorstellung des Programmes in München. Die App "Ehrenamtskarte Bayern" kann man sich kostenlos über den Google-Play-Store und Apple-App-Store herunterladen. Die App erläutert das jeweilige Angebot und stellt Kontaktdaten und Anfahrtsbeschreibungen zur Verfügung.



5000 Angebote

Die rund 5000 Angebote in kommunalen Einrichtungen sowie bei öffentlichen und privaten Anbietern in Bayern werden in verschiedenen Kategorien angezeigt. Alle Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte haben die Möglichkeit, an der Nikolausverlosung des Bayerischen Sozialministeriums teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es die Teilnahme am Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten in München. Fünf Inhaber einer Ehrenamtskarte haben die Möglichkeit, am 12. Januar am Neujahresempfang in der Residenz München teilzunehmen. Der Gewinn beinhaltet die Einladung zum Neujahrsempfang sowie eine Übernachtung in München - jeweils für den Gewinner und eine Begleitperson.

Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte können sich unter dem Stichwort "Nikolausverlosung" per E-Mail unter ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Anzugeben sind Anschrift und Telefonnummer. Die Teilnahmefrist endet am Mittwoch, 6. Dezember. Die Gewinner werden am 7. Dezember verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wie die Pressestelle des Landratsamtes Forchheim mitteilt. red