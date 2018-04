Einladung zu einem besonderen Café

Am Samstag, 7. April, findet im Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim das Bürgercafé "Treffpunkt Mittendrin" von 14 bis 17 Uhr statt. Das Besondere an diesem Café ist, dass der komplette Service von Menschen mit Behinderung übernommen wird. Menschen mit Handicap erhalten hier die Möglichkeit, sich auszuprobieren und ihre Stärken zu zeigen. Die Bevölkerung ist eingeladen. red