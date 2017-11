Einkehrtag des Frauenbundes

Am Mittwoch, 22. November, findet der Einkehrtag des katholischen Frauenbundes Bad Staffelstein im Kloster Kirchschletten statt. Mutter Mechthild, die Äbtissin des Klosters wird dort zu einem Vortrag zum Thema "Der Heilige Benedikt, Patron Europas" und einer anschließenden Andacht einladen. Die Busabfahrt erfolgt um 13.30 Uhr am Parkplatz an der Adam-Riese-Halle. Anmeldung bei Renate Brechtel unter Telefonnummer 09573/6455. red