Einkehrtag der Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie Garitz lädt zum Einkehr- und Bibeltag am Samstag, 25. November, von 10 bis 17 Uhr mit Pfarrer Edwin Erhard im Gasthaus "Zum Stern" in Obererthal ein. Das Thema lautet: "Was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan" - Ich, die Armen und Gott? Auch Nichtmitglieder sind wie immer herzlich eingeladen.

Anmeldungen nehmen Gerhard Becker (Tel.: 09732/4909) oder Heinrich Fuchs (Tel.: 0971/611 60) entgegen. sek