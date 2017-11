Einkehrkehrtag des Frauenbundes

Der Katholische Frauenbund lädt am Donnerstag, 16. November, zu einem Einkehrtag ins Montanahaus Bamberg ein. Er steht unter dem Thema: "Mit allen Sinnen Gott erfahren". Abfahrt mit dem Omnibus um 8.30 Uhr am Schützenplatz, um 8.35 Uhr an der "Heiligen Familie" und um 8.40 Uhr an der Sparkasse in Seubelsdorf. red