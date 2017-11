Einige Dauerbrenner im Bauausschuss

Am Montag, 13. November, findet um 14 Uhr eine Sitzung des Bauausschusses im Rathaus mit folgender Tagesordnung statt: Tektur zum Bauantrag auf den Neubau eines Wohnhauses mit Wohneinheiten, vier Fertiggaragen und 13 Stellplätzen in der Eremitenstraße 1 in Bad Staffelstein; Bauvoranfrage wegen Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit elf Wohnungen im Schönbrunner Weg 12 in Bad Staffelstein; Antrag auf Vorbescheid auf Neubau eines Mehrfamilienhauses Am Main 2 in Unnersdorf; erneute Entscheidung zum bislang verweigerten Einvernehmen zum Wiederaufbau nach Brandschaden eines Energiehauses, Maschinenhalle, Blockheizkraftwerk und Kleinwerkzeugräume in Schwabthal; erneute Entscheidung zum bislang verweigerten Einvernehmen zur Nutzungsänderung eines Stalls zu einer überdachten Hoffläche mit Pkw-Abstellmöglichkeit in der Lichtenfelser Straße 12 in Bad Staffelstein; Erlass einer Satzung "Horsdorf - Am Peuntweg" mit Abwägung der im Rahmen der Beteiligung gehörten Öffentlichkeit. red