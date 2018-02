Eingangsbereich am Landratsamt erhält ein völlig neues Gesicht

Die energetische Sanierung der Nord- und Ostfassade des Landratsamts samt Heizung und neuen Büroräumen kommt dem Landkreis erheblich teurer als geplant. Zum einen lagen die Angebote um rund 20 Prozent über den geschätzten Kosten, zum anderen ließen sich die Mitglieder des Bauausschusses gestern davon überzeugen, dass eine Umplanung des Haupteingangsbereiches eine deutliche Verbesserung bringt - aber auch weitere Mehrkosten von 350 000 Euro.

Damit summiert sich das Projekt auf knapp 2,5 Millionen Euro, der Kreis kann allerdings mit einem Zuschuss von 1,278 Millionen rechnen. "Durch die Umplanung erreichen wir eine starke Verbesserung der Funktionalität", sagte Landrat Klaus Peter Söllner.

Wie Kreisbaumeister Andreas Schülein aufzeigte, fällt mit der jetzigen Lösung die rund 20 Meter lange Rampe für Behinderte weg. Mit dem Einbau eines Aufzuges am Haupteingang werde ein höhengleicher Zugang vom Gehweg aus geschaffen.

Spätestens im Juli will man mit den Arbeiten beginnen.

Vergeben wurden folgende Aufträge: Heizung: Siegel, Münchberg, 302 063 Euro; Gebäudeautomation: Protec, Kulmbach, 127 178 Euro; Heizungs- und Sanitär: Ralu-Haustechnik, Schwarzenbach am Wald: 68 659 Euro; Elektro: Kurz & Erlmann, Kulmbach, 71 969 Euro; Gerüstbau: Kellner, Stadtsteinach, 16 275 Euro; Baumeisterarbeiten: Lindner Bau, Ködnitz, 274 643 Euro; Fassade: Dörnhöfer, Kulmbach, 216 197 Euro; Fenster: Feulner, Eckersdorf, 204 941 Euro; Metallarbeiten: Lutz & Wollnik, Thurnau, 37 324 Euro; Sonnenschutz: Bär, Kulmbach, 19 920 Euro; Flachdachabdichtung: Münster, Kulmbach, 18 959 Euro; Innenputz: Näther + Hübner, Thurnau, 10 732 Euro; Estrich: Toplineu, Stadtsteinach, 3554 Euro; Trockenbau: Erl, Kulmbach, 19 624 Euro.