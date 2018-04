Einführung des neuen Pfarrgemeinderats

In der Messe am Samstag, 7. April, um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt werden die Mitglieder des bisherigen Pfarrgemeinderates der katholischen Stadtpfarrei verabschiedet und die neuen Mitglieder eingeführt und vorgestellt. Zu diesem Gottesdienst ergeht Einladung an die Pfarrgemeinde. red