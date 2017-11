Einfach in einer anderen Parklücke geparkt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie eine 77-jährige Rentnerin mit ihrem Auto beim Einparken einen Schaden von circa 1000 Euro verursachte, sofort wieder ausparkte und den Pkw weiter weg in eine andere Parklücke stellte. Bei einer Nachschau trafen Beamte der Polizeiinspektion Forchheim das beschädigte Fahrzeug und die Fahrerin an.