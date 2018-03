Einer konnte flüchten

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Ladendieb. Wie es im Bericht der Polizei heißt, hielten sich am vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr in einem Motorradgeschäft im Laubanger zwei männliche Personen auf. Einer der Männer lenkte das Personal ab, während der andere einen Helm stahl. Ein Mitarbeiter des Geschäftes hatte den Diebstahl beobachtet, konnte dem Dieb auch zunächst folgen, verlor ihn dann aber aus den Augen. Auf der Flucht in Richtung Innenstadt warf der Täter das Diebesgut weg. Die zweite männliche Person, ein 29-jähriger Georgier, konnte im näheren Umkreis von einer Polizeistreife festgenommen werden.



Täterbeschreibung

Der andere noch flüchtige Mittäter wird wie folgt beschrieben: männlich, rund 180 cm groß, schwarze Haare, schwarze Jacke mit auffällig roten Verzierungen an den Armen und im Bereich der Schultern, blaue Jeanshose. Wer hat dazu verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Sachdienliche Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310, entgegen. red