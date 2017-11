Einer ist noch auf der Flucht

In einem Lebensmittelgeschäft in der Starkenfeldstraße fielen Freitagnachmittag drei Männer auf, von denen später zwei wegen Ladendiebstahls festgenommen werden konnten. Die Männer hatten Bier und Schokolade in ihre Kleidung gesteckt, um diese ohne zu bezahlen mitzunehmen. Zwei 39-jährige aus Georgien stammenden Diebe waren dem Ladeninhaber bereits bekannt. Am Ausgang hielt er sie zurück. Dabei flüchtete einer der Männer. Die Polizeibeamten durchsuchten die beiden anderen Täter und konnten weitere Ware aus einem anderen Geschäft finden. pol