Einer flüchtet, fünf haben den Ärger

Wer kann Angaben zu einem Verkehrsunfall auf der A 70 bei Hallstadt in Richtung Schweinfurt am Samstagabend gegen 20 Uhr machen? Im Baustellenbereich fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Schilderträger, der dadurch auf den rechten Fahrstreifen verschoben wurde. Gleichzeitig wurden Gewichte für das Schild ebenfalls in die Fahrbahn geschleudert. Der Verusacher flüchtete. Nachfolgende Autofahrer wichen zwar dem Verkehrsschild noch aus, überfuhren allerdings die Gewichte und beschädigten ihre Fahrzeuge. Insgesamt überrollten fünf Autos die Teile, der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. pol