Eine-Welt-Waren und Kuchen

Am Sonntag, 22. Oktober, bietet der Sachausschuss Mission der Pfarrgemeinde St. Kilian zum Weltmissionssonntag nach der Vorabendmesse und nach den Gottesdiensten am Sonntag Waren aus dem Eine-Welt-Laden und Kuchen zum Verkauf an. Der Erlös wird heuer für Burkina Faso verwendet. Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen. red