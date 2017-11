Eine-Welt-Basar in Muggendorf

Einen Sonntag früher findet heuer der Eine-Welt-Basar statt. Die Frauen der Kirchengemeinde Muggendorf laden hierzu am Sonntag, 26. November, von 10.30 bis 18 Uhr in das Dekanatszentrum (Bayreuther Straße 6) ein. "Wir haben genäht, gebastelt, gehandarbeitet, gemalt. Jetzt wird noch gebacken und gekocht. Alles für einen guten Zweck", wendet sich das Team an die Käufer. hl