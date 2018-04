Eine Show voller Weitblick

red



Sie können gut singen. Sie sehen gut aus. Sie sind wahnsinnig komisch. Und sie brauchen kein einziges Instrument, um musikalisch das Haus zu rocken: "LaLeLu", die A-cappella-Gruppe aus Hamburg, gastiert am Dienstag, 24. April, um 19.30 Uhr im Stadttheater Fürth. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik begeistern sie mit unbändiger Spielfreude ihr Publikum, versprechen die Veranstalter.Die vier A-cappella-Trendscouts aus Hamburg blicken voraus. In einer wegweisenden Show voller Vorahnungen, Weitblicke und virtueller Bebauungspläne singen die Vier eine Zukunft herbei, die harmonischer nicht sein kann. Die Zuhörer können ihre Zukunftsängste, Schlaflosigkeit und Probleme mit verminderten Septnonakkorden vergessen, denn nach diesem Abend kennen Sie sich aus und wissen alles: warum die neue Flatrate sich besser mit Adele verkauft, warum nur Udo den Song von Udo singen kann, warum es besser ist, in Zukunft Astro-TV zu schauen und warum Mütze tragen immer Hip und noch nicht Hop ist. Musik hatte noch nie so viel Zukunft. Und Musik ist "LaLeLu - A-cappella-Comedy". Karten können unter Telefon 0911/9742400 oder online unter www.stadttheater.de reserviert werden.