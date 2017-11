Eine Reise in die Unterwelt

Die Naturforschende Gesellschaft lädt am heutigen Freitag zum Bildvortrag "Boden(schutz) - eine Reise in die bayerische Unterwelt", ein. Referent ist Peter Spörlein. Der Vortrag führt in die faszinierende Welt des Bodens. Er beleuchtet die Entstehung des Bodens, seine Funktionen im Naturhaushalt, aber auch seine Gefährdungen und wird durch Informationen zum behördlichen Bodenschutz in Bayern abgerundet. Beginn ist um 20 Uhr im Seminarraum des Stadtarchivs, Untere Sandstraße 30a. Gäste sind willkommen, Eintritt frei. red