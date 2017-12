Eine Reise in die Fantasie

red



Auch in diesem Jahr präsentiert die Zauberwelt und der Förderverein für Kleinkunst und Varieté im Raum Coburg wieder das traditionelle Weihnachtsvarieté "Zimt & Zauber" vom 14. bis 17. Dezember (Donnerstag bis Samstag, 20 Uhr, Sonntag um 15 Uhr) mit neuem Programm im Festsaal des Pfarrzentrums St. Augustin, mitten in der Coburger Innenstadt. Im 16. Jahr dieser Varietéshow erlebt das Publikum wieder internationale Varietékünstler in einer fantastischen Revue mit zauberhafter und weihnachtlicher Stimmung, heißt es in einer Pressemitteilung: Ausgangspunkt ist ein Kind, das sich auf einem Weihnachtsmarkt verläuft und in ein altes und verlassenes Theater gelangt, das durch die Fantasie des Kindes zu neuem Leben erweckt wird. Diese Reise durch die Fantasie von Clara mit vielen Abenteuern und Überraschungen gestalten folgende Künstler:Die Zauberkünstlerin Amila ist die First-Lady in der Magierwelt und stellt die Männerdomäne gehörig auf den Kopf. Körperkomiker Jeff Hess, der aus New York City stammende Schauspieler und Clown, verbindet seine einzigartige Form des Slapstick, seine mitreißende Action Comedy mit einer faszinierenden Körpersprache, lässt damit niemanden ungerührt und kein Auge trocken.Handstandakrobat Jonas Dürrbecks einzigartige Kombination aus Equilibristik und unterschiedlichen Tanzstilen ermöglicht es ihm, die Geschichten hinter der Musik zu verkörpern.Seifenblasenkünstler Stephan Masur führt das Publikum mit seiner Seifenblasenkunst zurück in die Kindheit und fasziniert mit beeindruckenden Gebilden. Hula Hoop und Jonglage zeigt Jongleurin Silke Schirok. Die 20-jährige Franzi Pütz entführt auf magische Weise in eine Welt aus Lichtmalerei und Zauberei. Diabolokünstler Jonas Kerner wird die Zuschauer faszinieren.Der bekannte Zauberer Marcelini, gleichzeitig Moderator, kommt dieses Mal als alter Magier auf die Bühne und macht mit Clara, die sich in das Theater verlaufen hat, den aufregenden Ausflug in die Fantasie. Natürlich begegnet das Mädchen auch Oskar und vielen anderen lustigen und zauberhaften Gestalten.Karten sollten rasch gebucht werden auf: www.zauberwelt.de