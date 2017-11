Eine Reise durch das Herz für Kinder

sek



Die Kinderakademie bietet am Samstag, 18. November, Kindern ab acht Jahren die Gelegenheit, eine Reise durch ein riesengroßes, fünf Meter hohes begehbares Herz zu unternehmen. Die Teilnehmer verwandeln sich in Blutkörperchen und folgen dem Blutstrom. Im anschließenden Workshop wird mit verschiedenen Techniken ein kleines Buch passend zum Thema gestaltet. Abfahrt nach Fulda ist um 12 Uhr am Parkplatz Tattersall. Es sind noch Plätze frei. Anmeldung bei der Kinder- und Jugendakademie Saaletal, Tel.: 0971/699 190 940 oder www.kja-saaletal.de