Eine Niederlage, die nicht schmerzt

Der TSV Tröster Breitengüßbach hat die Hauptrunde in der NBBL mit einer Niederlage abgeschlossen. Bei den Nürnberg Falcons BC unterlag er mit 55:84.

Ersatzgeschwächt ohne Nicolas Wolf, Kay Bruhnke, Felix Edwardsson, Henri Drell und Nicholas Tischler trat die Völkl/Finsinger-Truppe beim Tabellenführer an und verschlief den Start komplett. Nach zehn Minuten lag der Gast bereits mit 7:23 hinten. Diesem Rückstand liefen die Güßbacher auch im zweiten Spielabschnitt hinterher und konnten aufgrund der begrenzten Wechselmöglichkeiten kaum auf die angriffsstarken Falcons reagieren. Zur Halbzeit war die letzte Hauptrundenpartie zugunsten der mittelfränkischen Hausherren beim Stand von 43:17 bereits entschieden.



Einiges ausprobiert

So machten die TSV-Trainer das Beste aus der Situation und nutzten die zweite Halbzeit vor allem, um allen Spielern entsprechende Einsatzzeit auf dem Feld zu geben. Völkl und Finsinger probierten - auch im Hinblick auf die anstehenden Playoffs - einiges aus. Die Breitengüßbacher fanden besser ins Spiel und lieferten sich damit jetzt ein Duell auf Augenhöhe mit den Nürnberg Falcons, die sich den Sieg allerdings nicht mehr nehmen ließen. Letztlich unterlag der Tabellenzweite deutlich mit 55:84 und musste damit seine fünfte Saisonniederlage hinnehmen.

Diese hat allerdings keine weiteren Auswirkungen auf die langersehnten Play-offs, für die sich die Breitengüßbacher Basketballer bereits einen Spieltag zuvor souverän qualifiziert hatten. So startet das Team um Bruhnke, Drell und Co. am kommenden Sonntag, den 25. März, um 13 Uhr in die heiße Phase der Saison mit einem Heimspiel gegen die BBA Porsche Ludwigsburg. la

TSV Tröster Breitengüßbach: Uysal (12 Punkte/2 Dreier), Beck (11), Nicklaus (8), Tischler, B. (7/1), Plescher (6), Ueberall (4), Saffer (4), Nowak (3/1), Brevet, Höhmann