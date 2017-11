Eine Nacht der Lichter

Zu einer Nacht der Lichter im Geiste von Taizé kommen Christen unterschiedlicher Konfessionen am Sonntag, 26. November, um 19 Uhr in der St. Michaelskirche in Hammelburg zusammen. Der Gottesdienst mit Gesängen, biblischen Lesungen in verschiedenen Sprachen und Gebeten steht ganz im Zeichen der Liebe Gottes und der Versöhnung unter den Menschen in aller Welt. Er wird von der Gesangs- und Instrumentalgruppe Hammelburg (GuIG) musikalisch ausgestaltet. In der von Roger Schütz 1940 ins Leben gerufenen Gemeinschaft von Taizé werden gemeinsames Beten, Nachdenken über praktische Umsetzungsmöglichkeiten der Bergpredigt bis hin zu politischem und sozialem Engagement auf unkomplizierte Weise miteinander verbunden. red