Eine lustige Lehrstunde

Katharina Müller-Sanke



Es war ein großer Spaß für Klein und groß und noch dazu eine spannende Lehrstunde über Freundschaft und Mut. Das Theater "Liberi" erweckte Mogli, Balu, Baghira und viele andere Tiere aus dem Dschungel in der Dr.-Stammberger-Halle zum Leben und nahm dabei die Kinder mit.

Es war keine platte und laute Produktion, wie man sie bei Kindermusicals oft erlebt. Ganz im Gegenteil: "Das Dschungelbuch" war einfühlsam und mit netten Liedern und frischen Dialogen gewürzt. Einzig etwas mehr Tanzeinlagen und vielleicht auch etwas Akrobatik wäre schön gewesen.

Die Geschichte von Mogli ist bekannt. Der Junge, der im Urwald aufgewachsen ist, erkennt, dass er ein Menschenkind ist und gerät in eine Sinnkrise. Gleichzeitig lauert Gefahr und am Ende dann die wunderbare Erkenntnis: Jeder ist gut, so wie er ist, und jeder kann irgendetwas besonders gut.

Mogli zum Beispiel kann gut mit dem Feuer umgehen und schlägt so den Tiger in die Flucht. Die Erkenntnis des Stücks ist sicher nicht neu oder weltbewegend, aber für Kinder genau richtig. Ein Stück, das ihnen Lust macht auf Musik und mit einer Handlung, die sie wirklich verstehen können und die dennoch tiefgreifend ist.



Ein toller Ansatz

Das ist auch das Ziel von Regisseur und Autor Helge Fedder: "Auf den ersten Blick sind Kinder leicht zu unterhalten. Wir wollen aber, dass etwas hängen bleibt, dass sie sich bestenfalls noch nach Jahren erinnern: an ein gutes Gefühl, oder eine fantasievolle Figur. Doch dafür müssen wir sie ernst nehmen und fordern."

Ein toller Ansatz. Im Anschluss an die zweistündige Vorstellung gaben die Darsteller noch Autogramme, der CD-Verkauf boomte.