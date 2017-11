Eine langwierige Flickschusterei

Zum Bericht "Heftig umstrittene Bauplanung" vom 10. November:



Wer zwischen den Zeilen der sechsseitigen Stellungnahme von Christian Sponsel liest, sollte erkennen, dass dies nur ein berechtigter Aufschrei gegen den autoritären Durchsetzungswillen der NLE und ihrer Anhänger ist, die Geschicke von Ebermannstadt in ihrem Sinne zu lenken.

Ferner muss man sich die Frage stellen, wer wirklich recht hat. Diese Frage ist insofern berechtigt, da im Januar 2015 unter Androhung strafrechtlicher Konsequenzen die rückwirkende Veranlagung bei der Straßenausbaubeitragssetzung durchgesetzt wurde. Es ist zu hoffen, dass diesem Umstand noch Rechnung getragen wird.

Es ist infam, dem Beschlussvorschlag von CSU/JB und MOG Rechtswidrigkeit zu unterstellen, wenn anderenorts (zum Beispiel in Forchheim und Dormitz) ebenso verfahren wird. Wenn CSU/JB und MOG vorschlugen, "Debert II und III" inklusive "Ehrlich" in einem Zug als Bauland auszuweisen, so entspricht es doch eher der Zielsetzung von Isek (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept), die Entwicklung einer Stadt - hier die Baulandentwicklung - in ihrer Gesamtheit zu betrachten.

Kurios ist es, dass nach dem "Regierungswechsel" einfach die bereits laufenden Prozesse zur Baulandausweisung des "Ehrlichs" mehr oder weniger ad acta gelegt wurden. Mir klingen noch die Worte von Herrn Hutzelmann beim Isek-Stadtsparziergang im April 2015 in den Ohren: "Den Ehrlich wollen wir nicht, da haben wir etwas anderes vor." Wurde hier übersehen, dass es sich beim "Ehrlich" um das im "Debert II/III" am besten geeignete Bauland und dies unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Belange handelt?

Von dem in der Sitzung anwesenden Herrn Wehner vom Planungsbüro Team 4 (er stellte auch in der Sitzung am 7. Oktober 2013 den Vorentwurf für den "Ehrlich" mit vor) wurde dies jedenfalls auf mehrmalige Anfrage bestätigt. Ebermannstadt wäre jetzt schon einige Schritte weiter, wenn man den Vorentwurf weiterverfolgt hätte, aber jetzt beginnt eine langwierige Flickschusterei.



Johanna Kraus

Ebermannstadt