Eine Herzenssache für Suzan Baker beim "Heimkonzert" in Michelau

Für Suzan Baker erfüllte sich ein Herzenswunsch und das merkte man ihr auch an. Es war an der Seite ihres geliebten Partners Dennis Lüddicke ihr erster Auftritt in der Michelauer Kirche in der sie als Kind getauft und als Jugendliche konfirmiert worden war. Da passte der Titel ihrer neuen CD "The Heart matters" die an diesem Abend erstmals öffentlich vorgestellt wurde, wie die Faust aufs Auge. Der Auftritt war für die sympathische Sängerin eine Herzensangelegenheit. Und das schlug sich auch in ihren Liedern nieder. Beseelt von einer tiefen Gläubigkeit sprudelt es nur so aus ihr heraus.

Und sie ließ dabei unheimlich viel Nähe zu. Sie schilderte die dunklen Phasen in ihrem Leben ebenso wie ihre Gespräche mit ihrem "Chef" dem dreieinigen Gott. Ihre Kommunikation mit einer krebskranken jungen Frau offenbarte die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung bis hin zu einer tiefen Nächstenliebe. Unter die Haut geht dabei: Die Helfende fand darin ebenso Halt wie die Hilfesuchende. Pfarrer Roland Höhr ließ sich davon anstecken. Verblüffend und nachdenklich stimmend für alle Seiten war dabei die Botschaft die in den jeweiligen Tauf- und Konfirmationssprüchen sowohl von Suzan Baker als auch von Pfarrer Höhr mitschwang. Das "Singet dem Herrn ein neues Lied", das der kleinen Susanne Backert an ihrer Taufe mit auf den Lebensweg gegeben wurde, hatte eine geradezu prophetische Bedeutung. Die einstige "Rockröhre" als Frontsängerin von "Mac Loud" hat sich längst zu einer einfühlsamen Songwriterin gewandelt. Geblieben ist ihre mitreißende Stimme, die das Gotteshaus bis in den letzten Winkel füllte. Hinzu kommt das virtuose Gitarrenspiel ihres Lebenspartners Dennis Lüddicke, der die Finger übers Griffbrett tanzen lässt, mit dem Handballen den Rhythmus schlägt und mit seiner wohlklingenden tiefen Stimme den jubilierenden Gesang von Suzan Baker an besonders einprägsamen Stellen unterstützt.

Natürlich machten die Songs auf der neuen CD "The Heart Matters" den Löwenanteil des Kirchenkonzerts aus. "Das "where are you now", der Refrain von "Holy Daddy" stammte als Eingangslied aus ihrer früheren CD "The Loudest Thougts Ever" und animierte zu einer inneren Standortsbestimmung.

Die Beweggründe für ihre Songwriter-Tätigkeit hatte Suzan Baker ins Lied "Mit Dir" einfließen lassen, eines der wenigen Lieder, mit denen sie die deutsche Sprache in ihr Repertoire aufgenommen hat. Doch ihre innigste Liebe gehört den spanischen, französischen und englischen Songs, wobei sie sich immer wieder von den melodischen Elementen dieser romanischen Sprachen inspirieren lässt. "Lo Que Se Ilama Amor" und "La Vida Es Colorida" gehören zweifellos zu ihren Herzensangelegenheiten, Lieder die sie am Ende tief seufzen lassen.

Kontrastierend dazu standen die jazzigen "Dirty Little Things" auf die man sich im Leben nicht einlassen sollte. Einer der wenigen Songs auf der neuen CD, der nicht aus der Feder von Suzan Baker stammt, ist der "Reckoning Song" des israelischen Folk-Rock-Musikers Asaf Avidan. Das "One Day Baby, We`ll Be Old" bedeutet eine gewaltige Herausforderung für die Stimme, eine Herausforderung die die Sängerin meisterte. Die Erfahrungen mit ihrer krebskranken Freundin hatte sie zu ihrem ersten spanischen Song, "Nina Mia", mein Mädchen, inspiriert. Über alles spannte sich der "Regenbogen" als Zeichen des Bündnisses zwischen Gott und den Menschen. "Agape", die göttliche Liebe, bildet nicht von ungefähr den Einstiegssong der neuen CD. "Der liebe Gott hat Euch allen einen Engel an Eure Seite gestellt", wandte sich Susan Baker an die Kinder.

Verständlich, dass das Publikum nach diesem abwechslungsreichen Kirchenkonzert stürmisch Zugaben forderte. Noch einmal verspürten viele Gänsehaut beim gemeinsame gesungenen "Halleluja", mit dem ein unvergesslicher Musikgenuss ausklang.