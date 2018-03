Eine halbe Million Euro für Vereine

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Kronach erhalten 240 000 Euro. Die Vereine im Landkreis Lichtenfels bekommen 265 000 Euro. Insgesamt fließen somit im Jahr Landeszuschüsse für die Vereine in Höhe von rund 505 000 Euro in den Stimmkreis Kronach/Lichtenfels, teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner mit.

"Der Breitensport ist mehr als nur ein Hobby. In den Vereinen wird wertvolle ehrenamtliche Arbeit geleistet, die wesentlich zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft beiträgt", betont Landtagsabgeordneter Baumgärtner in dieser Pressemitteilung weiter.

Jeder Sportverein erhalte Mittel entsprechend seiner Mitgliedereinheiten. Diese Vereinspauschalen errechnen sich aus der Summe der erwachsenen Mitglieder, der Summe der Kinder und Jugendlichen sowie der Anzahl der aktiven Übungsleiter in einem Verein.

Durch entsprechende Gewichtung werden aktive Jugendarbeit und qualifizierter Übungsbetrieb durch ausgebildete Übungsleiter und Trainer besonders honoriert. Das hohe ehrenamtliche Engagement in den bayerischen Sport- und Schützenvereinen lässt sich die Regierung etwas kosten. Sie überweise den Vereinen rund 18,5 Millionen Euro pauschal zur Förderung ihres Sportbetriebs. Das seien rund 675 000 Euro mehr als letztes Jahr: "Die finanzielle Investition - etwa für gut ausgebildete Übungsleiter oder passendes Sportgerät - lohnt sich. Sie ist überlebenswichtig für den Vereinssport in Bayern." red