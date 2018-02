Eine einzige närrische Party

Am Faschingssamstag dürfen sich alle Faschingsnarren und Partygänger auf beste Unterhaltung in den Kneipen der Lichtenfelser Innenstadt freuen.

Denn die Lichtenfelser Bars und Kneipen "Paunchy Cats" (Coburger Straße 19), Café Herolds (Bahnhofstraße 5), "Paddy's Rest" (Irish Pub in der Stadtknechtsgasse 6) und "Pinkus" (Innere Bamberger Straße 9) präsentieren am Samstag, 10. Februar, den Kneipenfasching 2018 mit vielen Aktionen und bester Partystimmung.

DJ MisterSister & HiJinXX greifen im "Paunchy Cats" ab 20 Uhr in ihre Plattensammlung. Im Café Herolds dürfen sich die Faschingsnarren ab 19 Uhr auf eine XXL-Bar, ausgefallene Deko und Partymusik mit DJ WichWahn freuen. Auf gleich zwei Areas kann im "Paddy's Rest" in der Stadtknechtsgasse gefeiert werden. Unter dem Motto "irischer Kneipenfasching" sorgt im Erdgeschoss klassische Partymusik für Stimmung, und im ersten Stock heißt es "Rockfasching" mit DJ Moshtape. Verkleiden lohnt sich, denn alle Kostümierten können sich auf verschiedene Rabattaktionen und einen "Freipfeffi" freuen. Im "Pinkus" erhält jeder Gast einen "Begrüßungsklopfer". Und auch hier wird die Stimmung kochen, wenn das DJ Duo "The Heart Boys" mit DJ Charming & Möhre ab 19 Uhr ihr Bestes geben. Veranstalter sind die Kneipen und das Stadtmarketing. red