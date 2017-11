Eine Club Night mit den Jets

Eine Casino Club Night findet am 11. November in der Spielbank Bad Kissingen statt. Bei dieser Gelegenheit treten die Jets ab 21 Uhr auf. Einlass für die Veranstaltung ist ab 20 Uhr, ab 21 Jahren und nur mit gültigem Lichtbildausweis. Der Eintritt ist frei, die Sakkopflicht für die Herren entfällt an diesem Abend. Foto: Gerry James