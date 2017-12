Eine Chance für Kayan

3700 Kilometer trennen Athraa Alsowaijt und ihren eineinhalbjährigen Sohn Kayan vom Rest der Familie: Im Oktober 2017 hat die verzweifelte Mutter die weite Reise ins ferne Deutschland auf sich genommen, um damit das Leben ihres schwer herzkranken Kindes zu retten.

Schon kurz nach Kayans Geburt diagnostizierten die Ärzte im Irak eine Fallot'sche Tetralogie: einen komplexen Herzfehler, der sich aus gleich vier Fehlbildungen zusammensetzt. Betroffene Kinder, die nicht behandelt werden, erreichen nur in sehr seltenen Fällen überhaupt das Schulalter.

Deshalb hat der Verein "Erlangen hilft" Kayan und seine Mutter nach Deutschland geholt und erste Spendengelder für eine Behandlung im Rahmen der Aktion "Kinderherz-OP" am Universitätsklinikum Erlangen eingeworben. Für die lebensrettenden OPs werden allerdings noch rund 25 000 Euro benötigt. Deshalb bittet der Verein jetzt gemeinsam mit den Ärzten die Bevölkerung Erlangens und der Umgebung um Spenden.

Dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmt, war Athraa Alsowaijt schon kurz nach dessen Geburt im März 2016 klar. Das Gesicht ihres kleinen Jungen verfärbte sich immer wieder blau. Zehn Tage und einige Arztbesuche später diagnostizierte ein Kardiologe in der südirakischen Stadt Basra einen komplexen Herzfehler. "Da brach für uns eine Welt zusammen", erinnert sich die 28-Jährige. "Weder können wir das Geld für die erforderlichen Operationen aufbringen, noch gibt es in unserer Heimat Experten mit der nötigen Erfahrung und der technischen Ausstattung." Über Vertrauenspersonen wurde der Fall zunächst an das Hilfsprojekt "Aladins Wunderlampe" herangetragen, das sich schnell mit Hildegard Müller-Erhard, Vorstandsvorsitzende von Erlangen hilft e.V., in Verbindung setzte. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von Dr. Faidi Omar Mahmoud, einem ehemaligen Herzchirurgen mit syrischen Wurzeln, der Mutter und Kind kontinuierlich begleitet, beispielsweise zu den Untersuchungen am Uni-Klinikum Erlangen, und für sie dolmetscht.



Akut lebensbedrohliche Situation

Am Uniklinikum Erlangen stießen die engagierten Ehrenamtlichen gleich auf offene Ohren. Bereits in der Vergangenheit hatten die Ärzte im Rahmen der Aktion "Kinderherz-OP" gemeinsam mit "Erlangen hilft e.V". und dank der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung schwer herzkranken Kindern aus dem Ausland geholfen. "Bis jetzt hat sich unser kleiner Patient recht gut entwickelt", sagt Prof. Sven Dittrich, Leiter der Kinderkardiologischen Abteilung, der die Eingangsuntersuchungen bei dem Jungen vornahm. "Bei der Fallot'schen Tetralogie besteht aber immer das Risiko eines akuten Herzanfalls, der lebensbedrohlich ist." Deshalb haben die Experten des Uni-Klinikums Erlangen bereits einen Behandlungsplan aufgestellt. "Sobald die Finanzierung gesichert ist, bereiten wir die Korrekturoperation vor, bei der das Loch zwischen den beiden Herzkammern verschlossen wird", erläutert Prof. Robert Cesnjevar, Leiter der Kinderherzchirurgischen Abteilung. "Außerdem werden die Lungenschlagaderklappe und die Lungenschlagader selbst erweitert. Mit diesen Eingriffen besteht eine große Chance, dass Kayan anschließend ein normales Leben führen kann."