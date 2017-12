Eine Burg für den Igel

Weil viele Igel den Winter nicht überleben, lädt die Kindergruppe des LBV am Samstag, 16. September, um 15 Uhr zum Igel-Hausbau ein. Treffpunkt ist im Hambachgrund/Creidlitz (am Ende des Hambacher Weges).

Nur etwa die Hälfte der in diesem Herbst geborenen kleinen Igel wird den Winter überstehen. Dazu gehören nicht nur die Nachzügler, die sich bei Frosteintritt noch nicht genug Winterspeck angefuttert haben. Auch viele gut ernährte Igel-Babys werden in diesem Winter wieder sterben, denn die fehlenden Winterquartiere machen den kleinen stacheligen Gesellen das Überleben schwer. In ausgeräumten Agrarlandschaften gibt es fast keine Igel mehr. Dabei sind Igel sehr nützlich, denn sie fressen neben Käfern, Regenwürmern und Tausendfüßlern auch Insektenlarven, Spinnen und Schnecken. Schon alleine deswegen ist es gut, sich mit ihnen zu beschäftigen.

Der LBV, der seit zwei Jahren das Bürgerforschungs-Programm www.igel-in-bayern.de durchführt, hat festgestellt, dass sich Igel nicht mehr als 300 Meter von den Ortsrändern entfernen. Umso wichtiger werden also die Gärten in den Städten und Dörfern als Lebensraum für die Igel. Doch auch zu viele "aufgeräumte" Privatgärten haben den jungen Igeln nichts zu bieten, kein Futter und keinen Unterschlupf. Einen Haufen aus Reisig und Blättern über die kalte Jahreszeit liegen zu lassen, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.

Man kann dem Igel aber auch eine eigene Burg bauen. Die Kindergruppe "Buntspechte" des LBV Coburg lädt daher am Samstag, 16. September, alle Igelfreunde und ihre Familien ein, ein schönes Winterquartier für den Igel zu bauen. Um Anmeldung für die kostenlose Veranstaltung bei der Leiterin der Kindergruppe, Annette Beuerlein, wird gebeten unter annette-beuerlein@gmx.de. Der LBV freut sich über eine rege Teilnahme. red