Eine Bilderreise durch Ostpreußen

Die Volkshochschule Kronach bietet mit Dieter Lau einen Vortrag " Zwischen Memel und Königsberg" - eine Reise nach Ostpreußen an. Die Bilderreise führt nach Litauen und das nördlich angrenzende russische Kaliningrad, um mehr über die gemeinsame Geschichte mit unserem östlichen Nachbarn zu erfahren, aber auch um mit Ostpreußen eine Kulturlandschaft kennen zu lernen, die Jahrhunderte von Deutschen geprägt worden ist. Weitere Schwerpunkte des Vortrags sind die Hafenstadt Memel, das heutige Klaipeda, die "Sahara des Nordens", die Kurische Nehrung und die Vogelwarte Rositten. Der Kurs findet am Donnerstag, 16. November, von 20 bis 21.30 Uhr in der Gastwirtschaft Gareis, Vogtsplatz 1, Seibelsdorf statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de