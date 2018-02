Eine Bewährungsprobe im Salzbergwerk

ksc



Zum zwölften Mal hat der Kristallmarathon im Salzbergwerk in Merkers (Thüringen) stattgefunden. Am Start waren auch Ausdauersportler aus dem Bamberger Raum. 500 m unter der Erde ist es 21 Grad warm bei einer Luftfeuchtigkeit von 20 bis 30 Prozent, für die Teilnehmer bedeutet dies eine besondere Belastung.Nach eineinhalb Minuten Seilfahrt und einer rasanten Fahrt im Pritschenwagen zum Start im Großbunker wurden die 620 Starter auf einen 3,25-km-Rundkurs mit 55 Höhenmetern geschickt. Je nach Streckenlänge musste die Runde drei, sieben oder 13 Mal durchlaufen werden. Steigungen und Gefälle bis zu 18 Prozent waren in der 1980 entdeckten Grotte mit Salzkristallen bis zu einem Meter Kantenlänge zu überwinden.Beim Zehn-Kilometer-Lauf musste sich Christian Habermüller (DJK Gaustadt) nur dem Sieger aus Hünfeld, Henrik Jensen (36:45 Min.), geschlagen geben. Nach 37:13 finishte Habermüller als Gesamt-Zweiter und Erster der Altersklasse M30. Sein Vereinskamerad Karl Schlichtig lief in 41:25 (15. gesamt, 2. M55) über die Ziellinie. Er verbesserte seine Zeit vom Vorjahr um über zwei Minuten. Maximilian Minges wurde in 43:40 Sechster bei den Männern. Katja Schlichtig wurde in 57:19 Fünfte bei den Frauen. Platz 3 in der W55 erreichte Ursula Schlichtig in 1:04:29 (alle DJK Gaustadt).Matthias Nelke (DJK Gaustadt) gewann beim Halbmarathon in 1:39:17 (18. gesamt) die Altersklasse M45. Mike Büttner (TDM Bamberg) wurde in 1:53:59 18. in der AK M35. Michael Panzer (DJK Gaustadt, 24.M50) meisterte den Marathon in 4:58:11 Std. (siehe auch: www.kristallmarathon.de ).