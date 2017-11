Eine Akademie für Auszubildende

Bereits ins dritte Jahr startete die BDS Azubi-Akademie (Bund der Selbständigen) am Standort Bad Kissingen mit sieben Unternehmen und 17 Auszubildenden. Teambuilding, Online-Banking und der Besuch der Ausstellung "Finanzanlage" standen beim ersten Seminar auf dem Lehrplan.

Zu Beginn des ersten Seminars konnten sich die Auszubildenden der sieben teilnehmenden Unternehmen aus der Region Bad Kissingen kurz vorstellen und dabei näher kennen lernen. Projektleiter und Geschäftsführer Frank Bernard teilte die Azubis in vier Gruppen und ließ anschließend im Team arbeiten. Die Aufgabe bestand darin, zu unterschiedlichen Themen wie Social Media, Europa, Energie und Buchmesse im Internet zu recherchieren und den anderen Gruppen die Ergebnisse zu präsentieren.

Die Azubis wurden durch die Erlebnisausstellung der Union Investment zum Thema "Finanzanlage" in der VR-Bank in Bad Brückenau geführt. Unter dem Motto "Begreift man Geldanlage besser, wenn man sie erleben kann?" erhielten sie einen Einblick in sinnvoll strukturierte Geldanlagen.



Inflation und Notgroschen

Auch das Thema Inflation und Kaufkraftverlust kam zur Sprache, ebenso der viel gepriesene Notgroschen: "Zwei Notgroschen sind einer zu viel!", machte die Ausbilderin der VR-Bank, Beatrix Lieb, deutlich. Sie lud die Azubis ein, die Ausstellung aktiv zu erleben. Auf Basis reeller Zahlen konnten die Jugendlichen den Verlauf einer Geldanlage so über mehrere Jahre verfolgen. Im Anschluss gab es einen Vortrag zum Thema "Sicherheit und Gefahren im Umgang mit Geld und den sozialen Medien". red