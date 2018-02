Einbrüche in Jugendhaus sind geklärt

Ermittler der Polizeiinspektion Bamberg-Land haben die Einbrecher überführt, die im Verlauf der vergangenen ein bis zwei Wochen viermal in das Jugendhaus der Gemeinde Schlüsselfeld in der Grabengrundstraße eingestiegen sind. Neben geringem Beuteschaden von etwa 200 Euro richteten die Täter einen Sachschaden von geschätzten 3000 Euro an, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Im Rahmen umfangreich geführter Ermittlungen und durch Zeugenhinweise gelang es den Polizisten, fünf ortsansässigen Schülern im Alter von acht bis elf Jahren die Taten nachzuweisen. In unterschiedlicher Besetzung suchten die Kinder das Jugendhaus auf. Sie warfen dort mit Steinen die Fensterscheiben ein und gelangten so ins Innere, wo sie Inventar zerschlugen und verschiedene Behältnisse durchwühlten.



Schaden muss reguliert werden

Bei ihren Einbruchstouren ließen sie unter anderen Süßigkeiten, eine geringe Menge Bargeld und Teile einer Spielkonsole mitgehen. Als Kinder unter 14 Jahren sind die Jungs zwar strafunmündig, die Schadenregulierung bleibt ihnen aber laut Polizei dennoch nicht erspart. pol