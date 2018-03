Einbruchsdiebstahl in eine Gebrauchshütte

Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Vorhängeschloss einer Gebrauchshütte des Hundesportvereins Hammelburg auf. In der Gebrauchshütte entwendete er dann Werkzeuge, die in einem Wandschrank verwahrt wurden. Nach Auflistung des Hundesportvereins fehlen ein Hammer, eine Schere und eine Axt im Gesamtwert von 150 Euro. Die Tatzeit dürfte vom zwischen Donnerstag, 22. März, 17 Uhr und Samstag, 24. März, 14 Uhr liegen. Für die Tatausführung können auch mehrere Täter in Betracht kommen. Wem fiel zur genannten Tatzeit etwas Ungewöhnliches auf? Gibt es Hinweise auf ortsfremde Fahrzeuge und Personen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Areals des Hundesportvereins unterwegs waren? Wer sachdienliche Angaben machen kann, soll sich mit der Polizei Hammelburg unter Tel.: 09732/ 9060 in Verbindung setzen. pol