Einbruchdiebstahl aus Gaststätte

Ein zunächst unbekannter Täter brach in der Nacht zum Donnerstag, 22. März, in eine im Innenstadtbereich von Bad Kissingen gelegene Gaststätte ein. Beute- und Sachschaden betrugen jeweils etwa 2000 Euro. Am Donnerstagvormittag ging bei der Polizei ein Hinweis über eine hilflose Person ein. Bei der Überprüfung des 40-jährigen Mannes, der unter Drogeneinfluss stand, wurden Beweismittel gefunden, die ihn in der zurückliegenden Nacht verübten Tat überführten. Weiterhin konnte der 40-Jährige anhand der von ihm getragenen Kleidung als Täter eines versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt werden, den er am Dienstagabend in Bad Kissingen, Am Kurgarten, begangen hatte. pol