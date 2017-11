Einbruch in Kindergarten

Ein rückwärtiges Fenster zum Kindergarten in der Alleestraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagfrüh auf. Die Eindringlinge gelangten so in das Gebäude und entwendeten aus einem unversperrten Schrank eine geringe Menge an Bargeld. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Wem sind im Bereich des Kindergartens verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0951/9129-310.