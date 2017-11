Einbruch in das Effeltricher Sportheim

In der Zeit von Mittwoch nach 23 Uhr bis zum Morgen des Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in das Sportheim in der Jahnstraße in Effeltrich eingebrochen. Aus diesem wurden verschiedene Spirituosen entwendet und ein Sachschaden von circa 200 Euro verursacht. Wer verdächtigte Beobachtungen machen konnte, wendet sich an die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900.